Fiducia al tecnico. Rata, si va avanti con Possanzini

Si va avanti con Matteo Possanzini alla guida della squadra nonostante le tre sconfitte di fila in campionato e l’ultimo posto in classifica. C’è stato un summit con i dirigenti che hanno ribadito la fiducia al tecnico che ha riportato la Maceratese in Serie D. Ma è fuori discussione che l’inizio sia pessimo e che la squadra sta mostrando dei problemi evidenti. E meno male che ci sia il turno infrasettimanale, domani si gioca a Sora, perché non c’è tempo per pensare al terzo passo falso in campionato della Maceratese, a una prova incolore contro il Fossombrone se non nelle battute finali quando i biancorossi hanno provato a rimettere in carreggiata la partita alzando finalmente il baricentro, spingendosi avanti.

C’è da tenere a mente che ancora una volta la squadra di Possanzini ha preso gol, come era successo a casa dell’Ostiamare quando i locali hanno segnato poco dopo il momentaneo pareggio biancorosso e la stessa situazione si è ripetuta con il Fossombrone con Sane lasciato solo in area. L’allenatore Possanzini non ha schierato Mastrippolito al posto dell’infortunato Lucero preferendo rivoluzionare il pacchetto arretrato con Sciarra (2005) centrale e Vanzan esterno, così è stato lasciato in panchina Ciattaglia (2006), finora il migliore under della Maceratese. Ma allora, perché è stato preso il portiere Cusin (2005)?

La manovra dei biancorossi è apparsa lenta, con continui passaggi in orizzontale, con inutili dribbling a metà campo e con i giocatori che molto raramente entrano in area. È indispensabile che la squadra avanzi il baricentro perché i dribbling di Gagliardi e Marras nei pressi dell’area possono essere utili per un assist, perché possono arrivare al tiro o perché potrebbero originare dei falli da sfruttare con le punizioni. E poi sta mancando un attaccante, un punto di riferimento sul quale appoggiarsi per far salire la squadra, per dialogare con i trequartisti, per far sentire la propria presenza in area. Kone non rientra nei piani di Possanzini che non lo ha convocato neppure per il match contro Fossombrone e l’attaccante centrale Marsilii è rimasto in panchina quando i biancorossi dovevano recuperare il risultato.

L’inizio del campionato è da incubo: tre partite e tre sconfitte, due soli gol all’attivo e cinque al passivo. Ma adesso c’è da pensare alla trasferta di domani a Sora che ha 4 punti in classifica. Si attende una reazione della squadra con una prestazione di maggiore sostanza. L’unico aspetto positivo è che siamo agli inizi della stagione, ma non c’è tempo da perdere.