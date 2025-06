Fiera di Rimini: allenatori da tutta Italia per la sesta edizione della kermesse Aiac

Si sono aperti ieri i cancelli della Fiera di Rimini per ospitare allenatori da tutta Italia. Fino a domani nei padiglioni della fiera è in corso la sesta edizione della kermesse annuale organizzata dall’Associazione italiana allenatori presieduta da Renzo Ulivieri. Si tratta dell’evento nazionale clou nel calendario dell’Associazione, che nei tre giorni riminesi vede convergere da ogni parte d’Italia centinaia di allenatori e allenatrici, preparatori e tecnici, attesi da un ricco programma di lezioni, in aula e sul campo, tenute in questo caso da 64 relatori di rilievo, per 96 ore complessive di aggiornamento.

Ricco il panel dei ’professori’ in cattedra: da Camolese a Guarino, da Parolo a Calori, da Bonaccorso a Castagna, da Vaccariello a Canzi. In calendario ci sono alcuni momenti di particolare interesse. Ieri nella grande Aula Neri c’è stata la lezione del designatore arbitrale Gianluca Rocchi sulle nuove regole dell’arbitraggio, quello che oggi si trova a fare i conti con la tecnologia. Pubblico numero e decisamente attento su un argomento certamente di grande interesse per i mister di casa nostra.

Oggi spazio alla presentazione della app Spirito Paralimpico, nuovo canale di comunicazione di Aiac Onlus. Grande attesa poi per la partecipazione (alle 12) all’evento di Roberto Mancini, con una lezione dal titolo ‘Mentalità e metodo: il percorso di un ct’. Poi la consegna delle Panchine D’oro Bric’s, agli allenatori che hanno vinto i nove gironi del campionato di serie D 2024-25.

Domani ci sarà infine la presentazione del progetto federale, nato da una collaborazione Aiac-Dcps, che ha prodotto il primo manuale multimediale per tecnici paralimpici. "È con grande piacere che accogliamo questa prima collaborazione con l’Aiac, al The Coach Experience – dice il presidente della Commissione Lnd eSport – Ci auguriamo che sia solo l’inizio di un percorso ricco di progettualità. Per noi è motivo di orgoglio estendere la rete di collaborazioni del progetto ‘Il Calcio a Portata di Mano’ ad altre componenti federali, come già avvenuto con l’Aia. Includere, abbattere le barriere e rendere accessibile la pratica sportiva, anche nella sua declinazione digitale, è un impegno che portiamo avanti nel nome della passione per il calcio, che è e deve restare patrimonio di tutti".