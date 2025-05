Fiesole avanza nei play off: eliminato Casentino Academy, ora sfida con Larcianese

Il momento d’oro del Fiesole prosegue inarrestabile. Anche il 2° turno play off è stato superato eliminando un Casentino Academy che in campionato si era ben distinto. Quest’ultima vittoria consente alla squadra di Selvaggio di proseguire la sua cavalcata con maggior convinzione. Ora, il Fiesole si prepara ad affrontare un ulteriore ostacolo, quello rappresentato domenica dalla Larcianese che, se superato, porterebbe dritto alla finale al "Bozzi" contro la vincitrice fra l’Atletico Maremma e San Giuliano per ambire a quel posto disponibile per l’Eccellenza.

Le ultime due vittorie del Fiesole del presidente Vito Frijia, portano la firma del bomber Andrea Gigli, simbolo della squadra che veste la maglia biancoverde dal 2019-20 totalizzando la bellezza di 78 reti. Quest’anno l’attaccante si è aggiudicato la classifica cannonieri del girone C con 13 reti, più quattro fra play off e Coppa Italia.

Andrea, quanto valgano questi ultimi due gol al Casentino? "Tantissimo per la squadra e in particolare a livello personale. Due sigilli che ci spingono a proseguire con più fiducia e consapevolezza. Domenica affronteremo una Larcianese molto forte che ha eliminato un super Pietrasanta. Proveremo a puntare di nuovo a un successo che ci consentirebbe di compiere un ulteriore passo verso la finale che mette in palio l’Eccellenza".

G. Puleri