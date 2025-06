Fiesole: Ilic Lelli nuovo allenatore per la stagione di Promozione 2025-26

Dopo qualche settimana di attesa che aveva alimentato curiosità tra i tifosi e gli addetti ai lavori, il Fiesole ha finalmente rotto gli indugi. La società del presidente Frijia ha annunciato che sarà Ilic Lelli a guidare il team fiesolano per la nuova stagione di Promozione 2025-26. Lelli, un nome che risuona con una certa familiarità nel panorama del calcio fiorentino per aver allenato nella prima parte della scorsa stagione di Eccellenza la Fortis Juventus, collaborazione poi interrotta per problemi societari. Questo nuovo allenatore subentra a Rosario Selvaggio, un tecnico che ha lasciato un segno indelebile, avendo concluso un’ottima stagione con la conquista del 4° posto in campionato. Sotto la sua guida, la squadra si è poi affermata in maniera brillante nei play-off di girone, raggiungendo un prestigioso 3° posto finale. A coronamento di questo percorso, Selvaggio ha ricevuto il prestigioso premio Aiac come migliore allenatore di Promozione, un riconoscimento che testimonia il valore del lavoro svolto.

Le prime parole di Ilic Lelli da neo-allenatore del Fiesole non si sono fatte attendere: "Ringrazio la società del presidente Vito Frijia e tutto il consiglio per l’opportunità che mi viene concessa – ha dichiarato l’allenatore, con un riferimento particolare al direttore generale Stefano Rossi. – Sono pronto a dare tutto di me stesso per guidare il Fiesole, iniziando subito a lavorare con grande impegno per allestire una squadra in grado di affrontare un campionato che si preannuncia estremamente impegnativo e molto interessante".

L’arrivo di Lelli apre dunque un nuovo capitolo per il Fiesole, con l’obiettivo di mantenere alti gli standard raggiunti per una nuova stagione che dovrà far crescere il tasso tecnico. Intanto, sono ufficiali le prime riconferme dei giocatori Niccolò Olivieri, Matteo Picchi, Matteo Mariotti e Gabriele Fantechi.

Giovanni Puleri