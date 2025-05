Fiesole: Stefano Lacchi in pole per sostituire l'allenatore Rosario Selvaggio

Dopo due stagioni ricche di successi e traguardi importanti, le strade del Fiesole del presidente Vito Frijia e dell’allenatore Rosario Selvaggio si dividono. Così la dirigenza biancoverde starebbe per annunciare a breve, il nuovo allenatore che dovrebbe avere le stesse idee e ambizioni per proseguire il ciclo vincente intrapreso. Si dice che la società abbia scelto Stefano Lacchi, anche se manca l’ufficialità. Lacchi è tecnico che possiede un vasto repertorio di capacità ed esperienza acquisita in tanti campionati, anche in categorie maggiori.

"A raccogliere il testimone di Selvaggio con ogni probabilità sarà Stefano Lacchi – puntualizza il dg Stefano Rossi – Al suo ritorno dall’America, con il presidente Vito Frijia, metteremo nero su bianco. La scelta su Lacchi è per le sue capacità di infondere al progetto nuove energie e conoscenza sui giovani avendo allenato anche gli Juniores Nazionali del San Donato".

Che cosa lascia l’allenatore Rosario Selvaggio? "Un trascorso bellissimo, due stagioni eccellenti in coppa Italia che in campionato; con traguardi che ci ha fatto conquistare sempre i piani alti della classifica. Rosario è un amico: per lui le porte del Fiesole saranno sempre aperte". Si dice che ci saranno anche novità nell’area tecnica. "Dopo uno splendido lavoro di gruppo, il direttore tecnico Martongelli e il direttore sportivo Tricarico, per problemi personali non resteranno. Mi assumerò anche questa responsabilità, in seguito vedremo". Chiude il Rossi.

