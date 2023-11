Figc lnd. I recuperi dell’attività di base: "Annullate le giornate scorse»

Il Comitato Toscana Figc-Lnd ha ufficializzato ulteriori precisazioni in merito all’attività delle Scuole Calcio. "Le gare relative all’attività di base, dagli Esordienti ai Primi Calci, della Delegazione di Firenze programmate per lo scorso fine settimana - afferma il consigliere regionale Roberto Bellocci - sono da considerarsi annullate e non saranno recuperate per non creare ulteriori disagi alle famiglie con eventuali partite durante le festività natalizie. A tal proposito si ricorda che nei periodi in cui non è prevista attività ufficiale organizzata dalla Delegazione Provinciale, è possibile da parte delle Società organizzare tornei oppure effettuare gare amichevoli in base a quanto disposto dai regolamenti della Federcalcio".

Inoltre Bellocci tiene a precisare: "Al fine di agevolare l’organizzazione temporale delle gare e armonizzare tutta l’attività, sia a livello regionale che provinciale, il Comitato Toscana sta valutando ulteriori integrazioni ed eventuali modifiche al calendario indicato ad inizio stagione. In aggiunta alla possibilità, già anticipata, per le Società partecipanti ai campionati regionali dilettanti e giovanili, tramite accordo fra le parti interessate, di poter disputare la gara di recupero individuando una data diversa compresa nel periodo dal 20 dicembre al 3 gennaio 2024".

F. Que.