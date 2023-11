Figc lnd. Torna il contributo solidarietà. E’ una vittoria per la Toscana

Importante successo per il Comitato Regionale Toscana Figc-Lnd. Il Consiglio Federale ha reintrodotto il contributo di solidarietà del 3%, una norma per la quale la Lega Nazionale Dilettanti si è molto impegnata. Questa decisione rappresenta una vittoria politica della Lega Dilettanti e una grande soddisfazione per il Consiglio Direttivo del Comitato Toscana che nell’ultima assemblea elettorale aveva preso l’impegno, con tutte le società dilettantistiche, di rappresentare con forza questa istanza a livello centrale. "Il contributo di solidarietà - afferma il presidente regionale Paolo Mangini - intende essere una giusta remunerazione per le società che investono quotidianamente nella formazione e nell’educazione dei giovani atleti. Si tratta di un 3% da distribuirsi all’interno del sistema che sarà applicato come mutualità e solidarietà per tutti i trasferimenti di calciatori che avvengono nel mercato in Italia a cominciare da quello di gennaio".

L’argomento è stato spiegato dal presidente nazionale Figc Gabriele Gravina: "Tale contributo consiste nel distribuire una somma totale pari al 3% di ogni trasferimento tra due società professionistiche a tutte le società che abbiano effettuato il tesseramento tra l’inizio della stagione in cui il calciatore ha compiuto i 10 anni e fino al compimento di 21 anni. L’impegno si è concretizzato non solamente nella reintroduzione del contributo, ma anche all’abbassamento dell’età del calciatore a 10 anni per l’accesso e l’incremento al premio a un maggior numero di società".

F. Que.