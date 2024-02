Figline, da matricola a rivelazione. Il ds Agatensi predica calma:: "Noi bravi, ma ora non molliamo"

Con l’ultima vittoria sul Sansepolcro, la seconda di fila dopo quella di Montevarchi, il Figline 1965 ha messo in cassa altri tre punti pesanti in chiave salvezza. Un successo importante che da enorme carica all’ambiente gialloblù per averlo ottenuto senza Torrini e Diarrà infortunati, due giocatori importanti. Inoltre, c’è da aggiungere che è stata interrotta la corsa positiva del Sansepolcro del tecnico Bonura che proveniva da nove risultati utili, di cui nelle ultime sei gare aveva subito soltanto un gol. Questa spallata a una diretta concorrente pone il Figline all’ottavo posto in classifica con 36 punti a quattro lunghezze dai 40 necessari per la salvezza.

Un Figline che da squadra matricola è passato al ruolo di rivelazione del campionato. Il direttore sportivo del Figline, Andrea Agatensi, non nega l’importanza di questo successo. Elogia la sua squadra, ma come sempre chiede di restare concentrati su quello che si deve fare sul campo. "Sono altri tre punti importanti – afferma il diesse gialloblù – quello che ho detto alla squadra in settimana e prima del match con il Sansepolcro, non bisogna guardare quello che si è fatto la volta precedente. Ci sono ancora dieci gare da affrontare e siamo vicini alla quota dei 40 punti, non bisogna mollare la presa".

Domenica a Grosseto altra sfida di alto livello. Saranno recuperati Torrini e Diarrà? "Per Torrini si spera di farcela, mentre per Diarrà dovremo valutare meglio per non rischiare. Sono contento della crescita della squadra che anche a Grosseto saprà affrontare un avversario che vanta tanta storia calcistica. Il nostro gruppo è fantastico, anche gli innesti di dicembre come Simonti e Saccardi si sono inseriti alla perfezione. Poi, bravi anche i vari giovani come Diarrà, Zhupa, due classe 2005 che sono già a quota cinque gol a testa, lottano contro avversari fisici e fanno di tutto per poter vincere".

Giovanni Puleri