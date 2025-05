Figline-Livorno, 4-1 le pagelle degli amaranto

Livorno, 4 maggio 2025 - Brutta prestazione degli amaranto che cadono per 4-1 sul campo del Figline, ecco le nostre pagelle:

Cardelli: 4.5 Vittima di questa inedita formazione difensiva fatica sul primo gol degli avversari, ma sul secondo non può fare molto di più. Grave invece l’errore in disimpegno che porta al terzo gol dei padroni di casa.

Fancelli: 5 In difficoltà come tutto il suo reparto, nel secondo tempo complice l’ingresso di Risaliti raddrizza la sua prestazione.

Botrini: 5 Fatica come tutta la difesa amaranto, autore di un buon recupero su Mugelli al 7’ del secondo tempo.

D’Ancona: 4.5 Molto in difficoltà sulle imbucate verticali degli avversari, il suo fallo al limite al 22esimo minuto regala ai padroni di casa l'occasione per tornare in vantaggio. (Dal 46esimo Risaliti: 5.5 Il suo ingresso regala alla difesa amaranto un po’ di esperienza, necessaria per arginare le incursioni del centravanti avversario).

Bonassi: 5.5 Mette in campo qualche bello spunto ma non riesce a fare la differenza né in attacco né in difesa.

Luci: 6 Con le sue giocate il Capitano tenta di dare equilibrio alla prestazione di un Livorno un po’ troppo morbido. (Dal 46esimo Bacciardi: 5 poco coinvolto nelle azioni degli amaranto, fatica a trovare spazio).

Bellini: 5.5 Pronto ad azzannare gli avversari e a lottare su ogni pallone nonostante il risultato avverso, autore di innumerevoli recuperi in ogni zona del campo.

Parente: 5 Pochi guizzi sulla fascia sinistra, fatica a saltare i giocatori avversari. (Dal 73esimo Ndoye: S.V).

Rossetti: 5 Fatica a toccare palla, poco preciso sotto porta, lotta nell’area avversaria ma non riesce ad incidere. (Dal 73esimo Regoli: S.V).

Frati: 6 Fra i migliori in campo, copre tutta la superficie e prova a creare qualcosa. (Dal 60esimo Malva: 5 Il numero 11 ha poche occasioni per dimostrare le sue qualità entrando in una partita la cui direzione era già segnata).

Dionisi: 6.5 Il migliore in campo non solo per il gol, si è distinto fra i suoi per l’impegno rendendosi pericoloso nella metà campo avversaria in più di un’occasione.