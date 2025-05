Figline-Livorno, gli amaranto cadono per 4-1 al “Del Buffa”

Livorno, 4 maggio 2025 - Ultima giornata di campionato dal sapore amaro per gli amaranto che cadono, e anche rumorosamente, in casa del Figline. I ragazzi guidati da mister Pascali, vista l'assenza per squalifica di Indiani, incassano un pesante 4-1.

Fin dal primo minuto i padroni di casa spingono con decisione, costringendo in più occasioni i ragazzi guidati da mister Pascali (Indiani assente causa squalifica) all’errore. A dare poca stabilità alla squadra amaranto anche l’inedita difesa formata da Botrini, Fancelli e D’Ancona che al quinto minuto si apre lasciando un buco davanti alla porta di Cardelli che fa quello che può sul tiro di Rufini che però termina, seppur timidamente, in rete. L’arbitro convalida la rete anche se resta qualche dubbio sull’ingresso o meno della palla in porta.

I primi minuti dell’ultima di campionato sono quindi segnati da un grande forcing da parte dei gialloblu che in seguito al vantaggio sembrano entrati in una trance agonistica. Al 20esimo minuto la squadra amaranto riapre la partita grazie a Dionisi che sugli sviluppi di un calcio d’angolo appoggia di testa la palla nella porta avversaria. Il numero 9 amaranto si conferma così l’indiscusso capocannoniere della squadra, siglando la 14esima rete stagionale. La situazione di equilibrio fra le due squadre è però destinata ad avere vita breve, al 22esimo minuto infatti D’Ancona viene ammonito e regala ai padroni di casa un calcio di punizione al limite dell’area, sul pallone va nuovamente Rufini che nonostante gli sforzi di Cardelli riporta in vantaggio il Figline.

Dopo il raddoppio degli avversari gli amaranto hanno qualche occasione per riportare in equilibrio il match, tuttavia al 32esimo minuto Cardelli pasticcia in fase di disimpegno regalando la palla per il 3-1 a Mugelli. Chi sperava che il secondo tempo sarebbe stato caratterizzato da una maggior concentrazione e cattiveria da parte degli amaranto sarà sicuramente rimasto deluso, se infatti il primo tempo è stato caratterizzato da ritmi forsennati e continui ribaltamenti di fronte la seconda frazione di questa ultima giornata di campionato si è rivelata di gran lunga più soporifera. A suonare la sveglia al 80esimo sono nuovamente i padroni di casa che grazie alla rete di Rosini si aggiudicano la partita con un sonoro 4-1.

Ora testa alla poule scudetto che avrà inizio domenica prossima, per affrontarla al meglio sarà necessario non solo ritrovare la forma fisica ma soprattutto la forza mentale che ha permesso agli amaranto di dominare questo campionato

Ecco il tabellino:

Figline (4-3-3): Pagnini; Ciraudo, Simonti, Milli, Nobile; Borghi, Zellini, Torrini; Aprili (61' Cavaciocchi; 65' Rosini), Mugelli, Rufini (69' Gozzerini). A disposizione: Daddi, Allushaj, Gozzini, Dama, Ciravegna. All. Beoni

U.S Livorno (3-4-2-1): Cardelli; Botrini, Fancelli, D'Ancona (46' Risaliti); Bonassi, Luci (46' Bacciardi), Bellini, Parente (73' Ndoye); Frati (59' Malva), Dionisi; Rossetti (73' Regoli). A disposizione: Tirelli, Calvosa, Arcuri, Marinari. All. Pascali

Arbitro: Polizzotto di Palermo

Gol: 5' Rufini, 19' Dionisi, 23' Rufini, 32' Mugelli, 80' Rosini