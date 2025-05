Figline oggi con il Livorno. Una gara che vale una stagione

Firenze, 04 maggio 2025 – “O la va o la spacca.” Mai proverbio fu più adatto a descrivere l’atmosfera che si respira a Figline Valdarno, dove oggi pomeriggio, alle ore 15:00, allo stadio Goffredo Del Buffa, andrà in scena l’ultimo atto della stagione regolare. Un atto che vale tutto. Un confronto da brividi contro la capolista Livorno, per provare a strappare una salvezza che oggi appare appesa a un filo sottilissimo. Se il campionato finisse oggi, i gialloblù sarebbero retrocessi direttamente in Eccellenza, senza passare nemmeno dalla roulette dei play out. Ma c’è ancora una possibilità. Una sola. E passa tutta da quei 90 minuti che separano il Figline dal proprio destino.

Serve una vittoria, l’unica combinazione che può tenere accesa la speranza e salvare una stagione vissuta costantemente sul filo del rasoio. Non è il momento dei rimpianti, dei “se” e dei “ma”. Gli errori sono stati tanti, forse troppi. Ma adesso non c’è tempo per voltarsi indietro. C’è solo da guardare avanti, verso quel rettangolo verde che oggi sarà teatro di una battaglia sportiva durissima, contro una squadra – il Livorno – che ha dominato il campionato e ha già staccato il pass per la Serie C con diverse giornate di anticipo. Ma guai a pensare che gli amaranto si presenteranno scarichi o distratti. Chi crede che verranno in gita premio, si sbaglia di grosso. Il Livorno vuole onorare la stagione fino in fondo e lo farà anche al Del Buffa. Per questo, la squadra di mister Loris Beoni dovrà mettere in campo tutto ciò che ha: cuore, gamba, testa e coraggio.

Non si possono fare calcoli. Non si possono cercare scorciatoie. Serve una vittoria. Punto. Solo così i gialloblù potranno sperare di evitare il peggio, aggrappandosi agli incastri di classifica che potrebbero aprire le porte degli spareggi salvezza. In questo scenario ad altissima tensione, un ruolo cruciale lo giocherà il pubblico. La società ha indetto la “Giornata Gialloblù”, un invito chiaro a tutta la città: venite allo stadio, riempite le gradinate, fatevi sentire. Gli abbonamenti non saranno validi per l’occasione, ma il biglietto avrà un prezzo unico di 10 euro, valido sia per la Tribuna Coperta che per la Gradinata Ospiti. La città è chiamata a raccolta. Il Figline ha bisogno della sua gente, del suo tifo, della sua voce. Perché domani non si gioca solo una partita. Si gioca l’orgoglio, l’identità, il futuro.