Figurone orange in campo. La differenza non si vede

Alla vigilia si era detto di come Andreucci cercasse risposte dai suoi giocatori. Dopo l’amichevole col Pisa, possiamo dire che sono arrivate e che sono state anche risposte forti. La Pistoiese non solo ha evitato l’imbarcata, ma ha anche giocato alla pari con il Pisa per tutti e novanta i minuti. Serie A da una parte, Serie D dall’altra: la differenza in campo non si è proprio vista. L’1-1 finale, firmato dai gol di Buffon e Pinzauti, va per certi versi stretto all’Olandesina, che per larghi tratti della gara ha comandato le operazioni contro una formazione nerazzurra imbottita di seconde e terze linee ma comunque prossima ad iniziare la stagione ufficiale. I giocatori arancioni, usciti dal campo tra gli applausi di un Melani con oltre duemila presenti, hanno dato ottime sensazioni sia dal punto di vista fisico che tecnico-tattico. La condizione sembra esse già ottima, anche se la prova del nove saranno i prossimi test amichevoli, in programma dopo Ferragosto, contro Grosseto e Ghiviborgo.

Passando al racconto del match, la prima chance è del Pisa con il tiro di Tramoni dal limite messo in angolo da Giuliani. Col passare dei minuti ci si attenderebbe un dominio una squadra nerazzurra, ma è la Pistoiese che sale in cattedra. Prima Bertolo di testa, poi Biagi dal limite: gli orange ci sono e lo 0-0 alla fine del primo tempo è il punteggio più giusto. All’intervallo, come ormai è consuetudine, Andreucci rivoluziona tutta la squadra, lasciando in campo solo Rossi e cambiando dieci undicesimi della formazione iniziale. I locali non ne risentono e anzi continuano a essere padroni del gioco, con la coppia d’attacco Diallo-Pinzauti ispiratissima. I due flirtano col gol nell’arco di un quarto d’ora, mentre il Pisa risponde con la traversa di Leris al 17’. Otto minuti più tardi arriva il vantaggio ospite: dopo una mischia in area il più lesto di tutti a mettere la palla in rete è Buffon.

L’Olandesina non si scompone e nel giro di cinque minuti trova il pareggio. Diallo conquista di forza un rigore e Pinzauti lo trasforma. 1-1 e palla al centro, anche se nel finale c’è spazio solo per una grande occasione targata Angori e una altrettanto ottima parata di Valentini. Pistoiese primo tempo (3-5-2): Giuliani; Accardi, Gennari, Bertolo; Bastianelli, Alluci, Biagi, Rossi, Pellegrino; Alagna, Simeri. Pistoiese secondo tempo (3-5-2): Arlanch (dal 35’ st Valentini); Cuomo, Polvani, Venturini; Costa Pisani, Rossi (dal 22’ st Sciortino), Maldonado, Campagna, Kharmoud; Diallo, Pinzauti. Allenatore: Andreucci.

Michele Flori