Filippo Zacchei confermato alla guida del Castiglion Fiorentino, mercato in fermento

AREZZOL’ufficialità è arrivata ieri ma di fatto la fumata bianca che si elevata fin sopra la torre del Cassero a Castiglion Fiorentino era una formalità. Filippo Zacchei, arrivato sulla panchina viola a gennaio al posto di Roberto Fani, per dare una scossa alla capolista del girone di andata che ha chiuso in evidente calo nella seconda metà di stagione, resterà ancora al timone del club della Valdichiana. Adesso però la parola viene data al mercato per cercare quei rinforzi necessari per essere protagonisti in Eccellenza dalla prima all’ultima giornata, in un girone dove non mancheranno i derby con Sansovino e Sangiovannese. E a proposito di Sansovino, gli arancioni del presidente Iacomoni hanno ufficializzato l’arrivo di Tommaso Artini, classe 2001, nell’ultima stagione in forza al Montevarchi in serie D. Sempre i savinesi restano vigili sul difensore centrale Bega, perno centrale del reparto del Terranuova Traiana. Intanto in Promozione il Foiano ha annunciato la conferma del difensore Lombardi che proseguirà quindi la sua esperienza in amaranto. New entry l’attaccante classe 1998 Rustici proviente dal Rosia, formazione di Seconda categoria.

Colpo importante per il Montagnano di Roberto Fani: dalla Baldaccio Bruni arriva ad irrobustire la difesa il centrale classe 1988 Daniele Pedrelli. Il Valdichiana prosegue la compagna di rinnovamento e dopo aver annunciato Nanni si assicura anche le prestazioni di Piteo, esterno classe 1989. L’Olmoponte Santa Firmina scatenato sul mercato piazza due colpi in entrata. Ecco arrivare tra le fila degli aretini il difensore Francesco Nocciolini e il centrocampista offensivo Matteo Billi, entrambi reduci dall’esperienza pluriennale con il Viciomaggio. La Pietraia intanto si assicura la prestazione di Bardelli reduce dall’esperienza con la Fortis Arezzo per provare a compiere un ulteriore salto di qualità in vista della prossima stagione sportiva. Il Pestello invece ripartirà in panchina da mister Bronzi.

Matteo Marzotti