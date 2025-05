Finale Coppa Italia femminile Frecciarossa: Juventus contro Roma a Como

C’è grande attesa a Como dove oggi si disputerà la finale della Coppa Italia femminile Frecciarossa che vedrà di fronte la Juventus fresca campione d’Italia e la Roma. "Garanzia di spettacolo", dice il presidente della Figc, Gravina. La “febbre“ da grande sfida sale di ora se è vero che sono già stati emessi oltre 5.000 biglietti per la sfida in programma alle ore 18 (diretta Rai2, Sky Sport Uno e in streaming su RaiPlay e NOW). I distinti dello stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’ sono “sold out“ e anche i tagliandi della Curva, in vendita da giovedì, sono quasi tutti esauriti. Dunque, una grande attesa, per il match tra le bianconere che solo pochi giorni fa hanno alzato al cielo di Torino il trofeo per la vittoria del campionato (sesto scudetto per il club bianconero) e la Roma, che ha vinto l’ultima Coppa Italia un anno fa a Cesena, è detentrice anche della Supercoppa Frecciarossa (3-1 alla Fiorentina lo scorso 6 gennaio a La Spezia) e sempre contro la Fiorentina sabato scorso ha centrato la qualificazione alla Women’s Champions League. Così come già accaduto negli ultimi eventi di punta organizzati dalla Divisione Serie A femminile, la produzione televisiva prevederà 12 telecamere, con la finale della Coppa Italia Femminile Frecciarossa che grazie all’accordo con S&T Sports sarà trasmessa in 150 paesi.

Le squadre finaliste sono arrivate ieri in città dopo aver effettuato gli allenamenti di rifinitura nelle rispettive sedi. Ad accogliere le protagoniste sul campo saranno anche delle calciatrici dei settori giovanili di Como 1907, Al.St.