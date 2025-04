Finale Coppa Italia Memorial Minetti: Comacchiese sfida Futura Fornovo Medesano

Grande entusiasmo in riva alla laguna: partiranno tre pullman e numerose auto private alla volta di San Felice sul Panaro, in provincia di Modena, sede della finale (ore 15.30) di Coppa Italia Memorial "Minetti", che vedrà la Comacchiese scontrarsi con il Futura Fornovo Medesano. E’ un grande traguardo per la formazione parmense, che ha staccato il pass per la finale superando 2-1 il Campagnola.

Il commento del capitano del Fornovo è un po’ guascone: "Andremo a caccia di anguille". "Speriamo di farle andare loro di traverso", punzecchia il capitano lagunare, Kevin Centonze. La Comacchiese si è guadagnata la finale vincendo al "Raibosola" contro il Bentivoglio, in campionato occupa il secondo gradino del podio, staccata di un solo punto dalla capolista Mesola. Un pullman partirà da Fornovo, ma dalla laguna ancora di più.

"C’è grande euforia a Comacchio – dice il capitano rossoblù – da comacchiese e capitano della squadra del mio paese lo sento forse più di altri. Sarà quasi come giocare in casa. Dovremo fare una prestazione di livello, il Fornovo è una squadra esperta, di grande fisicità, molto prestante. Dovremo fare attenzione sulle palle alte: speriamo che soffrano squadre veloci e con buona tecnica come la nostra".

La posta in palio è davvero alta: chi vince non sale automaticamente di categoria, perché dovrà misurarsi in una sorta di playoff con le vincenti in altre regioni, ma negli ultimi anni il 90 per cento delle squadre vincitrici della coppa regionale sono state ripescate. Vincere la coppa darebbe anche chance ulteriori nel caso in cui la Comacchiese non vincesse il campionato e dovesse affrontare i playoff.

I lagunari prima della pausa hanno vinto il derby a Portomaggiore, una vittoria che riscatta l’immeritata sconfitta di misura dell’andata: è stato un monologo rossoblù, sebbene gli uomini di mister Baiesi non sono stati solo a guardare.

Lo dimostra il fatto che erano andati in vantaggio, poi la Comacchiese era riuscita a ribaltare il risultato.

Sicuro indisponibile sarà Tavolieri; vista la fisicità dei parmensi Fiorini, reduce da un serio infortunio, dovrebbe essere rischiato dall’inizio per sfruttare la sua prestanza fisica e abilità nel gioco aereo.

"E’ la mia prima finale da quando sono in prima squadra, sono emozionato ma al contempo non vedo l’ora di scendere in campo – è la speranza di Kevin Centonze – la vittoria nel derby e la conquista della finale di coppa ci ha dato maggiore consapevolezza, adesso attiva il difficile: dovremo confermarci".

Franco Vanini