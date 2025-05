Finale di Coppa Uisp: La Serra sfida Le Cerbaie per il trofeo post season

Assegnato ieri sera il titolo del campionato Uisp dell’Empolese-Valdelsa (il resoconto della finale del Carlo Castellani Computer Gross Arena tra Real Isola e Vitolini è sul nostro sito online), questo pomeriggio verrà alzato al cielo anche il primo dei tre trofei post season dedicati a tutte le formazioni che non hanno partecipato alla fase finale per lo ’scudetto’.

Alle 15 al Cecchi di Limite sull’Arno andrà infatti in scena la finale di Coppa Uisp tra La Serra e Le Cerbaie. I primi hanno superato 4-2 ai calci di rigore l’Unione Valdelsa dopo che gli ottanta minuti regolamentari si erano chiusi a reti bianche. Le Cerbaie hanno invece avuto la meglio per 1-0 contro il Casotti grazie alla rete di Gaetano D’Auria. La partita odierna sarà arbitrata da Bartaloni, che si potrà avvalere della collaborazione di Rinaldi e Bongiovanni con Lassi nelle vesti del quarto uomo (tutti e quattro sono fischietti della Sda Calcio Uisp dell’Empolese Valdelsa).

Sempre oggi al Calugi di Cortenuova si disputeranno invece le due semifinali di Coppa del Circondario. Si parte alle 15 con la sfida tra Molinese e Boccaccio, mentre a seguire (a partire dalle 16) toccherà invece a Malmantile United e San Gimignano. Molinese e Malmantile United sono state protagoniste in A2, chiudendo i propri gironi al secondo posto mentre Boccaccio e San Gimignano hanno terminato rispettivamente all’ultimo posto del girone B e al penultimo del raggruppamento A.

All’impianto di Turbone a Montelupo andranno invece in scena le due semifinali della Coppa Amatori. Alle 15 Montespertoli-Pitti Shoes Montaione e alle 16 Monterappoli-Mastromarco. Curiosamente in questo caso si sono qualificate tutte squadre appartenenti al girone C di A2 e che quindi si sono già affrontate nell’arco della stagione regolare. Il Pitti Shoes è in vantaggio nei precedenti col Montespertoli, pareggio 2-2 in casa e successo per 2-1 in trasferta, mentre nell’altro confronto i precedenti sorridono al Monterappoli che ha vinto 2-1 in casa al ritorno dopo aver pareggiato 1-1 l’andata a San Baronto.

Si.Ci.