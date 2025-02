Finale di terza categoria. Stasera Faellese-Pietraia per la Coppa Provinciale

Calcio d’inizio alle 20.45 per la partita che assegnerà il primo trofeo della stagione per le formazioni aretine. Allo stadio comunale di Badia al Pino andrà infatti in scena la finale della coppa provinciale di Terza categoria. Da una parte la Pietraia, reduce dalla semifinale ripetuta con il Pieve al Toppo, dall’altra la Faellese per uno scontro che ha portato la delegazione aretine insieme alle due società a scegliere come teatro dell’appuntamento l’impianto sportivo della Valdichiana dopo che le precedenti edizioni di erano svolte al Comunale di Arezzo.

Una partita che per la Pietraia può andare a impreziosire una stagione che vede i gialloneri impegnati nella colonna di destra della classifica mentre per la Faellese la sfida di questa sera rappresenta l’opportunità per inseguire quello che sarebbe uno storico double. Già perché i valdarnesi sono al momento al primo posto in classifica nel girone unico di Terza categoria con i loro 47 punti, quattro di vantaggio sulla prima inseguitrice Sangiustinese.

Il regolamento prevede in caso di parità al 90’ due tempi supplementari. Se dovesse persistere ancora la parità spazio alla lotteria dei calci di rigore per sapere chi tra Pietraia e Faellese alzerà al cielo la coppa.

Ad arbitrare la finale di Badia al Pino una terna tutta aretina: il fischetto Leonardo Rosini sarà assistito dagli assistenti Giacomo Norgiolini e Francesco Renzoni.