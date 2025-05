Finale play off girone E: Barberino Tavarnelle-Incisa allo stadio Bozzi

Grande attesa per la finale play off del girone E di Prima categoria tra Barberino Tavarnelle-Incisa. Si gioca oggi alle 16 sul campo neutro dello stadio Bozzi alle Due Strade a Firenze. I chiantigiani del Barberino Tavarnelle avranno il vantaggio di poter passare il turno anche in caso di parità, dopo i 90 minuti regolamentari e gli eventuali tempi supplementari, perché meglio classificati in campionato. La vincente sfiderà domenica 11 maggio, in campo neutro in gara secca, la vincente play off del girone B tra Fornacette e Acciaiolo (oggi in campo a Cascina). La vincente di quella ulteriore sfida entrerà nel quadrangolare finale per salire di categoria, con la presenza della Sancascianese vincitrice della Coppa Toscana.

La finale dei play off girone D di oggi fra Jolo-Folgor Calenzano si giocherà alle 16 allo stadio di Agliana. Nel girone F in campo a Torrita le società Cortona Camucia-Piancastagnaio, mentre la Casolese è già vincitrice nel girone C per la ‘forbice’ dei 10 punti.

F. Que.