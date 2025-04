Finale play off: Mazzola sfida Rondinella Marzocco dopo il pareggio con Colligiana

Conoscerà oggi, il Mazzola, il nome del campo (neutro) in cui andrà in scena la finale play off del girone. I biancocelesti, superata la Colligiana, (1-1 ai supplementari), affronteranno la Rondinella Marzocco, vittoriosa sull’Affrico. Chi riuscirà a superare questo step incrocerà un’avversaria dell’Abruzzo, come da sorteggio. "Siamo contenti di quello che abbiamo fatto, i ragazzi soprattutto – ha affermato il tecnico Marco Ghizzani (foto) –. E’ stata una partita maschia, attiva, decisa ma anche corretta, sotto l’aspetto campo. La Colligiana ha provato in tutti i modi a vincerla, noi abbiamo osato un po’ troppo nella ricerca della leziosità e dell’uscita, curando poco le preventive considerando anche il gol preso, in ripartenza. Devo però fare i complimenti ai ragazzi perché forse a premiarci è stata anche questa incoscienza. Dal punto di vista realizzativo potevamo fare meglio. Un appunto che faccio perché alla squadra venga ancora più appetito, perché sia più cattiva sotto porta ora che siamo prossimi a giocarci una finale". In 120 minuti di battaglia i biancocelesti hanno mostrato un’ottima condizione fisica. "I complimenti vanno rivolti allo staff e in particolare al preparatore – chiude Ghizzani –: il lavoro è programmato e svolto in modo coordinato, in quattro decidiamo come agire e dove intervenire. Avevamo abbastanza certezze sulla nostra tenuta".