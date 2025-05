Finale play-off Sestese-Castelnuovo: in palio la promozione in serie D

Oggi, alle 15, in campo neutro, al "Giusfredi" di Porcari, finale play-off tra Sestese e Castelnuovo. Chi vince si qualificherà per la fase regionale e, poi, nazionale, degli spareggi promozione per la serie "D". In caso di parità al 90’ si disputeranno due tempi supplementari e, se perdurerà il pareggio, vincerà la meglio classificata in campionato e, cioè, i rossoblu di Polloni, giunti quarti con 49 punti, rispetto al Castelnuovo, quinto con 48.

La Sestese è una formazione arcigna e spigolosa e, in questa stagione, ha già vinto la Coppa Italia di Eccellenza Toscana, battendo in finale la Massese 1-0 ai supplementari. Nel girone di andata i fiorentini avevano terminato all’ottavo posto, con 23 punti, contro il Castelnuovo, secondo in classifica con 28; ma, poi, sono cresciuti alla grande conquistando meritatamente i play-off. All’andata i gialloblu in campionato avevano vinto per 3-1 con gol di El Hadoui, Grassi e Camaiani (Mazzeo per i fiorentini); al ritorno era finita 0-0.

"Sarà una partita molto impegnativa per noi – commenta il “ds” Antonio Nelli, da giocatore una delle migliori espressioni calcistiche dal punto di vista tecnico che ha prodotto il calcio garfagnino – , ma l’affrontiamo con umiltà, determinazione, consapevolezza della forza degli avversari, ma anche fiduciosi nelle qualità dei nostri giocatori. Rientra a disposizione Fall, dopo la squalifica; mentre contiamo anche sul recupero di Cecchini e Filippi. Comunque abbiamo piena fiducia nel giovane Elia Tocci, centrocampista, classe 2004, cresciuto molto nel girone di ritorno e che rappresenta, ormai, un giocatore importante per la nostra formazione. Dopo la bella vittoria a Cenaia, i ragazzi hanno preso ulteriore consapevolezza della propria forza e, dunque, la finale ce la giocheremo, sperando anche nel supporto dei nostri tifosi".

"Porcari – conclude – non è lontano da Castelnuovo e speriamo di vedere molti colori gialloblù". Aggiunge l’allenatore Walter Vangioni: "Siamo sereni e orgogliosi del cammino fatto finora e affronteremo la Sestese con determinazione e grande fiducia nei nostri mezzi".

Dino Magistrelli