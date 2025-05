Finale playoff di Eccellenza. Il capitano Tizi: "Tolentino, i tifosi saranno la nostra arma in più»

"È il momento più atteso della stagione, ci giochiamo tutto in novanta minuti". Carica così Lorenzo Tizi, capitano del Tolentino, in vista della finale playoff che attende la squadra cremisi domenica a Montecchio contro la K Sport. "Tra le mura amiche il Montecchio – spiega il giocatore – ha dimostrato di essere una formazione molto solida, sappiamo che sarà indispensabile una prestazione perfetta sotto ogni punto di vista perché ogni minima incertezza potrebbe condizionare il risultato. Ci siamo allenati intensamente durante queste settimane perché vogliamo arrivare a domenica, con il massimo dell’energia fisica e mentale per provare a indirizzare la partita fin da subito".

La formazione allenata da Massarini vuole continuare il sogno serie D, vincendo a Montecchio infatti, Tizi e compagni potrebbero accedere agli spareggi nazionali e giocarsi la possibilità di salire di categoria. "I playoff – dice il calciatore – sono stati il giusto premio per un campionato giocato da assoluti protagonisti, sappiamo quanto sarà difficile questa partita ma ci stiamo preparando nel modo giusto, perché la K Sport avrà tanta rabbia da scaricare sul campo vista la delusione dello spareggio. La nostra bravura dovrà essere quella di gestire i vari momenti della partita".

Il Tolentino domenica potrà disporre di un’arma in più molto importante, i 400 tifosi che accorreranno da Tolentino per sostenere i ragazzi di Passarini e di certo dagli spalti sarà forte e incessante il sostegno verso la squadra cremisi. "Quest’anno – conclude Tizi – i nostri sostenitori sono stati straordinari, sono certo che anche domenica scenderanno in campo con noi e ci daranno una grandissima mano sperando di tagliare tutti insieme questo grande traguardo".

Marco Natalini