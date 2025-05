Finale playoff Eccellenza Toscana: Mazzola sfida Rondinella Marzocco a Montespertoli

Allo stadio ‘Molino del Ponte’ di Montespertoli (in provincia di Firenze) oggi alle 15 va in scena la finale playoff del girone B di Eccellenza Toscana tra il Mazzola e la Rondinella Marzocco.

La formazione di mister Marco Ghizzani (nella foto) ha, come accaduto una settimana fa contro la Colligiana, il vantaggio che in caso di parità al 120’ staccherebbe il pass per la fase nazionale incrociando la vincente del girone abruzzese. Nell’ambiente biancoazzurro c’è però la consapevolezza che sarà una sfida molto difficile nonostante il piccolo vantaggio maturato dal piazzamento in regular season.

"Ci aspetta una partita molto difficile ma anche storica per la società – ha detto mister Ghizzani ieri -. Abbiamo la giusta tensione della vigilia di una finale che sarà sicuramente equilibrata contro un avversario forte. Noi veniamo da un ottimo percorso e sento che i ragazzi hanno fiducia e io in loro. Dalla semifinale ci portiamo dietro un dispendio di energie notevole ma anche l’esperienza che in gare così tirate può essere decisivo un episodio o un momenti. Ci teniamo molto e non vediamo l’ora di giocare".

Per il centrale Simone Iacoponi, visto a lungo tra A e B si prospetta "una finale tosta e complicata – dice l’ex Parma – in cui dovremo essere bravi a gestire i momenti e il piccolo vantaggio che abbiamo". Di gare importanti Iacoponi ne ha giocate tante. "Si ma poi indipendentemente dalla categoria ogni volta si respira la giusta emozione. Ci giochiamo molto ma come spesso accade tutto dipenderà dall’attenzione e dall’emotività che una gara del genere comporta. Contro la Colligiana abbiamo capito che il doppio risultato non ci permette di aspettare l’avversario ma anzi dovremo cercare di fare la partita senza paura".