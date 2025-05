Finale playoff: K Sport Montecchio Gallo sfida Tolentino per la serie D

È il giorno della finale playoff tra K Sport Montecchio Gallo e Tolentino, il match con calcio d’inizio alle 16.30 allo stadio "Spadoni" di Montecchio mette in palio il pass per gli spareggi nazionali e continuare la rincorsa alla serie D. Per il Tolentino del tecnico Paolo Passarini sarà obbligatorio vincere per continuare a sognare la promozione. "È arrivato – dice il tecnico cremisi – il momento più atteso degli ultimi giorni, non vediamo l’ora di scendere in campo per scaricare la tensione e giocarci le nostre chance. Sappiamo la difficoltà della partita contro una squadra che ha dimostrato di essere molto competitiva, soprattutto in casa".

La squadra cremisi potrà contare su tutti gli elementi della rosa, permettendo al tecnico Passarini un ampio margine nella scelta della formazione da mandare in campo; nei pesaresi sarà pesante l’assenza dello squalificato Torelli, espulso per doppia ammonizione nello spareggio contro la Maceratese. "Ho la fortuna – continua Passarini – di avere recuperato quasi al meglio tutti i calciatori, magari qualcuno non è propriamente al 100% però è normale nella fase finale della stagione. Sono fiducioso che faremo una grande prestazione dal punto di vista dell’intensità. Nella K Sport credo che l’assenza di Torelli possa incidere, ritengo questo calciatore un top nella categoria, tuttavia credo, vedendo la rosa della formazione pesarese, che abbiano diverse alternative per colmare questo forfait in maniera positiva".

Non mancherà l’affetto del pubblico di Tolentino, con circa 400 tifosi che verranno ad incitare la squadra per espugnare lo Spadoni. "Tra la società e la piazza si è creato un legame indissolubile, metteremo in campo tutto quello che abbiamo - conclude Passarini – per provare a continuare questo sogno della serie D. Sono sicuro che tutti i tifosi ci aiuteranno per tutta la partita, cercando l’impresa".

Marco Natalini