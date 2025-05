Finale playoff Ravenna-Tau Altopascio: attesi tremila spettatori al Benelli

Si va verso il pienone. Potrebbero essere anche tremila (e oltre) gli spettatori che decideranno di assistere alla finale playoff del Ravenna, domani sera, alle 20, al Benelli, contro il Tau Altopascio. Per agevolare l’accesso allo stadio ed evitare le code ai botteghini, il club di via Raul Gardini, oltre a ricordare che i match di playoff non rientrano negli abbonamenti stagionali, ha deciso di aprire – stamattina, dalle 10 alle 13 – la biglietteria della curva Mero. Domani invece, biglietterie e cancelli apriranno alle 18.30. I giallorossi si giocano la pole position nella griglia dei ripescaggi in serie C. Certo, non si potrà liberare la gioia come per una promozione, ma qualche concreto spiraglio c’è. I toscani invece puntano ‘solo’ alla gloria di un risultato di prestigio, non avendo alcuna possibilità (né velleità) di inserirsi nella graduatoria nazionale per l’approdo nei professionisti. Spettatrice interessata è invece la Reggina, che ha già vinto il proprio playoff, e che spera nel colpaccio del Tau per restare in vetta alla classifica delle vincitrici dei playoff dei 9 gironi di serie D. Il Ravenna, dal canto proprio, gode dei favori del pronostico, grazie anche al 2° posto della regular season.

La piazza d’onore raggiunta, permetterà ai giallorossi di aggiudicarsi il playoff anche con un pareggio ai supplementari. Proprio il pareggio, peraltro, è il risultato che ha caratterizzato il doppio confronto di ‘stagione regolare’. All’andata, al Benelli, finì 0-0. Fu il 1° pareggio dopo 5 vittorie di fila della gestione Marchionni. La difesa del Tau riuscì a bagnare le polveri degli attaccanti di casa. In grande evidenza si mise il capocannoniere Motti che, pur non andando a rete, uscì comunque fra gli applausi del Benelli. L’attaccante toscano si è poi confermato, conservando la prima posizione nella classifica dei marcatori con 19 reti (di cui 4 su rigore), davanti agli ex giallorossi Raffini (Imolese) e Guidone (Cittadella Vis Modena) a quota 14, insieme a Petrelli del Forlì. Per la cronaca, subito a ruota, con 13 reti, hanno chiuso la regular season il giallorosso Manuzzi e Formato della Cittadella Vis Modena.

Il match di ritorno contro il Tau, giocato lo scorso 6 aprile, era finito invece 1-1. In quella occasione, al gol del vantaggio firmato da Calandrini al 9’ della ripresa su assist di Rrapaj, aveva fatto seguito il pareggio di Andolfi alla mezzora. Nella semifinale contro il Lentigione di domenica scorsa, ad essere decisivo è stato il trequartista Rinaldini, capace, in 4 minuti, di ribaltare il vantaggio dei reggiani. Nel Ravenna, mister Marchionni – ko Venturini, Lo Bosco e Nappello – dovrebbe confermare l’undici che ha sconfitto 2-0 la Pistoiese in semifinale.