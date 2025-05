Finale playoff Seconda categoria: Dogatese contro Olimpia Quartesana per la promozione

Ultimo atto domenica prossima della Seconda categoria. Per trovare chi seguirà le orme del già promosso Bando bisognerà attendere l’esito della finale playoff tra la Dogatese e l’Olimpia Quartesana, che domenica scorsa ha vinto la semifinale con l’Ospitalese 2-1. "E’ stata una partita bella e combattuta – è l’analisi del presidente biancazzurro Paolo Viaro – L’Ospitalese è stato un degno avversario per tutta la stagione, domenica gli episodi hanno giocato a nostro favore".

La favorita? "Senz’altro la Dogatese – è il pronostico di Massimo Zibelli, ex giocatore dell’Olimpia ed ex allenatore della Dogatese –, mister Rosatti dispone di un organico più attrezzato ed esperto". Zibelli ha allenato nel girone d’andata il Bando, esonerato all’undicesima giornata con la squadra in testa alla classifica. "La finale è tutta da giocare – riprende "Zibo" – una sfida tra un gruppo costruito per salire di categoria e la ciurma giovane e ambiziosa a disposizione di mister Fogli". "La Dogatese è stata a lungo in testa alla classifica – riprende il presidente Viaro – per poi essere rimontata e sorpassata dal Bando". Ricordiamo che la Dogatese ha il vantaggio di avere a disposizione due risultati su tre, per salire in Prima categoria l’Olimpia Quartesana deve per forza vincere.