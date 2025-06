Finale provinciale, dopo il successo degli Allievi del presidente Marsili. Il GabicceGradara concede il bis. Anche i Giovanissimi campioni

Nel campo neutro "Amati" di Lucrezia, concesso dalla Real Metauro 2018, il GabicceGradara ha vinto la finale provinciale Giovanissimi U15 battendo l’Lvm Urbino. Urbino aggressivo (al 7’ calcio d’angolo di Berardi, testa di Magi e palla sopra la traversa) e in vantaggio all’11’. Al 26’ tiro da fuori area di Berardi, un difensore devia spiazzando il portiere e la palla si insacca per il pareggio del Gabicce Gradara (1-1). Al 28’ discesa di Mosconi che mette in area per la testa di Magi e il portiere para. In avvio di ripresa Magi è pericoloso in contropiede e il portiere sventa la minaccia; al 3’ super gol di Amadori con tiro da fuori che su insacca sotto la traversa (2-1); l’ Urbino non ci sta e al 10’ con una bella giocata riacciuffa il pareggio con Pesaresi (2-2). Al 13’ rigore per l’Urbino e Valentini nega il gol con una grande parata. GabicceGradara pericoloso con Del Bene al 17’ in contropiede, e al 18’ ancora con Amadori che con una discesa porta in vantaggio la sua squadra( 3-2). Al 21’ Carena prova a chiudere la partita ma il portiere nega il gol con una gran parata, al 30’ Urbino vicino al pari. I ragazzi di mister mendo sono campioni regionali. Massimo Del Prete (dirigente Figc) ha premiato l’arbitro Filippo Santini, l’impiegata della Delegazione provinciale di Pesaro-Urbino Arianna Faroni ha consegnato medaglie e coppa all’Urbino e il delegato provinciale Pasquale Mormile insieme al Segretario Stefano Verardo ha premiato il Gabicce-Gradara con medaglie e coppa. Anche gli Under 17 Allievi del presidente Marsili avevano vinto il titolo. am.pi.