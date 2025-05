Finale regionale Prima categoria: Nuova Real Metauro sfida Camerino

Oggi alle 15.30, a Calcinelli di Colli al Metauro, si gioca la finale per il titolo regionale di Prima categoria fra la Nuova Real Metauro e il Camerino, entrambe vincitrici dei rispettivi campionati. Una sfida che presentiamo con Gianluca Giacometti, allenatore dei camerti.

Giacometti, siamo al capolinea di una splendida stagione, manca solo la ciliegina sulla torta.

"Credo che entrambe le squadre vogliano metterla. La nostra società ci tiene molto, così pure io e penso che anche i nostri ragazzi scendano in campo con la giusta motivazione per giocarsi fino in fondo il trofeo".

Che avversario troverete?

"Una compagine forte in difesa, che sa esprimere un buon calcio e ha giocatori importanti nell’organico. In più avrà a suo favore il fattore campo (grazie al sorteggio preliminare; ndr)".

Il Camerino come sta?

"Avendo vinto il campionato in anticipo, la squadra ha diminuito nelle ultime settimane l’intensità degli allenamenti. Però restiamo sul pezzo...".

E questo lo si è visto anche sabato scorso quando un buon Camerino ha vinto la semifinale contro il Castel di Lama (3-2), qualificandosi per la finalissima odierna. Con quali pensieri chiude la stagione?

"Sono soddisfatto perché siamo partiti per tempo con la società, abbiamo fatto le cose con calma, scegliendo un gruppo di ragazzi che fossero ‘uomini in gamba’ ancor prima che validi giocatori. Abbiamo messo solide basi in partenza. Poi il Club, non potendo contare su elementi del vivaio, ha allestito una rosa ampia e di livello per far fronte ad eventuali infortuni e squalifiche. E pure questo è stato un altro fattore decisivo".

Avete già parlato di futuro con la società?

"Aspettiamo che finisca tutto, pensiamo ora alla finale. Dopodiché ci metteremo seduti attorno a un tavolo e valuteremo insieme la situazione".

m. g.