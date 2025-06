Finali del 'Torneo 19' a Forlì in memoria di Tommaso Chiadini

Per ricordare Tommaso Chiadini. Stasera ail campo sportivo della parrocchia San Giuseppe Artigiano (viale Spazzoli) si giocano le finali del ‘Torneo 19‘ di calcio a sette a cui hanno preso parte dieci formazioni. Il torneo è stato organizzato dagli amici in collaborazione con la moglie Ilaria, i figli Federico e Ludovica e il babbo Antonio in ricordo di ‘Chiodo’, scomparso per un male incurabile a soli 48 anni, conosciutissimo nell’ambiente calcistico forlivese per la sua attività con diverse squadre sia come giocatore che come allenatore e per il suo carattere sempre gioviale.

Nelle semifinali giocate giovedì sera vittorie per Civitella (8-2 sul Carpena) e Corso 19 (7-6 alla Pianta). Stasera finali e premiazioni effettuate da don Germano Pagliarani, parroco di Bussecchio, e dal suo predecessore don Carlo Guardigli, sportivissimo sacerdote che fu amico di Tommaso. Il numero 19 del titolo del torneo si riferisce a quello a cui Chiadini era affezionato.

Il programma: alle 19.30 la finale per il terzo posto Carpena-Pianta, alle 21.15 la finalissima Civitella-Corso 19. Tra queste due gare, alle 21, sfida amichevole tra gli Amici di Chiodo e le Vecchie Glorie del Forlì con in campo, fra gli altri, Sozzi e Scardovi.