Finali Play Off: Barberino Tavarnelle e Jolo si Contendono la Promozione

Atto finale della stagione per le squadre di Prima e Seconda Categoria. Oggi si giocano le ultime partite dei play off. In Prima Categoria vanno in scena le due finali. Alle ore 15, per il primo posto assoluto, si affrontano il Barberino Tavarnelle e lo Jolo sul campo neutro dello stadio "Bozzi" delle Due Strade. Alle 16, al "Berni" di Badesse, si gioca la finale per il terzo posto tra la Sancascianese e il Cortona Camucia. In semifinale il Barberino Tavarnelle ha infatti battuto per 4-2 il Cortona Camucia, mentre lo Jolo ha superato la Sancascianese con il risultato di 1-0. La vincitrice della finalissima sarà promossa direttamente in Promozione, le altre tre si dovranno accontentare di formare la graduatoria per gli eventuali ripescaggi.

In Seconda Categoria, invece, si conclude l’unico triangolare tra le squadre vincenti dei play off di girone: in campo, a partire dalle 16, allo stadio "Ballerini" di Campi Bisenzio, si affrontano il Daytona e il Vada. Ai fiorentini, per aggiudicarsi il primo posto, basta il pareggio, grazie alla vittoria che è stata ottenuta per 3-1 sul campo del Chiesina Uzzanese nella prima partita, mentre domenica scorsa i livornesi hanno superato i pistoiesi soltanto col risultato di 1-0.