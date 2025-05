Finali play-off in Prima e Seconda categoria: sfide decisive per la promozione

Giornata dedicata alle finali play-off in Prima e Seconda categoria, per una domenica che può valere un’intera stagione. Mentre tutto è già stato deciso nella lotta per non retrocedere in entrambe le categorie, con, in particolare, per la "Seconda", nel girone "A" la salvezza centrara dalla Folgore Segromigno ai danni del Pontremoli e, nel girone "B", la permanenza in categoria ottenura dal Valfreddana nel derby "fratricida" contro il Fornaci che è sceso in Terza categoria, ora è tempo di play-off.

In Prima categoria, nel girone "A", è Corsagna-Capannori la finalissima che si gioca sul neutro di Pietrasanta e mette a confronto due fra le migliori formazioni del torneo che si sono guadagnate con pieno merito il diritto a disputare una sfida attesissima, per il gioco e le qualità tecniche e carattariali messe in campo durante un’annata comunque ottima per entrambe: i neroverdi di Piercecchi hanno chiuso al secondo posto e sono passati direttamente grazie alla "forbice" sulla quinta; il Capannori ha finito in terza posizione e, domenica scorsa, ha battuto il Capezzano in semifinale. Pronostico chiaramente molto incerto, domani, con lieve vantaggio per il Corsagna, cui può bastare un pari dopo gli eventuali supplementari; biancorossi capannoresi obbligati a vincere. Ma tutto può veramente accadere fra due contendenti molto bene attrezzate e con ragazzi che possono fare la differenza in qualsiasi momento del match.

In Seconda categoria, nel girone "B", la finale è Ghivizzano-Chiesina Uzzanese e si disputa sul neutro di Cerreto Guidi. Qui la situazione è molto simile, visto che la formazione della Media Valle ha chiuso il campionato al secondo posto ed è passata direttamente; mentre i pistoiesi, quarti al termine della stagione regolare, hanno vinto a Pescia la semifinale, acciuffando, così, il diritto e giocarsi le proprie chances. Biancorossi di Giusva Giusti favoriti dal piazzamento, in caso di parità, dopo gli eventuali supplementari; Chiesina obbligato a compiere un’altra impresa.

Le vincenti giocheranno, poi, le finali regionali, con concrete possibilità di salire di categoria; ma questa è un’altra storia. Calcio d’inizio per tutti, domani, alle ore 16.

Flavio Berlingacci