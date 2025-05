Finali play-off Seconda Categoria: dieci incontri decisivi nei gironi

In campo le squadre di Seconda Categoria per le finali dei play-off all’interno dei gironi. Alle 16 si giocano dieci incontri, in campo neutro. Nel Girone F non si sono disputati i play-off in quanto i fiorentini del Daytona hanno chiuso il campionato con un vantaggio di undici punti sulla terza classificata e, grazie alla "forbice", attendono le dieci vincenti al turno successivo.

Nel Girone D la finale è tra i mugellani del Reconquista di San Piero a Sieve, secondi e che hanno riposato domenica scorsa grazie alla "forbice" sulla quinta, e il Pelago, terzo, che in semifinale ha battuto in casa per 1-0 il Cavriglia. La gara si gioca a Ginestra Fiorentina.

Nel Girone E si sfidano invece l’Impruneta Tavarnuzze e il Campiglia, sul campo neutro di Castellina in Chianti. In semifinale i fiorentini, secondi della regular season, hanno pareggiato in casa per 0-0 dopo i tempi supplementari contro la Florence, mentre i senesi, quarti classificati, sono andati a vincere per 2-1 sul campo del Bibe.