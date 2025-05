Finali play off: Sestese e Valentino Mazzola in campo per il 2° posto

Una domenica speciale con le finali play off in campo neutro dei gironi A e B, utili a decretare la squadra che si classificherà al 2° posto. Per regolamento in caso di pareggio al 90’ saranno necessari i supplementari. In caso di ulteriore parità supera il turno la squadra meglio classificata al termine del campionato. Queste le gare odierne in programma alle 15.

Girone A play off. Sestese-Castelnuovo Garfagnana (arbitro: Lorenzi di Pistoia) Sul Comunale di Porcari la Sestese affronta il Castelnuovo Garfagnana per l’ultimo duello che dovrà decidere la squadra che rappresenterà il girone A agli spareggi nazionale contro la vincente dell’Umbria. Il tecnico rossoblù Polloni che può contare su due risultati su tre, non avrà a disposizione Belli e Renieri, ma può fare affidamento su Berti, Ermini, Pisaneschi e Manganiello (nella foto); capaci di incidere in qualsiasi momento.

Girone B play off. Valentino Mazzola-Rondinella (arbitro: Vaggelli di Prato). Allo stadio "Molino del Ponte" di Montespertoli va in scena la sfida decisiva per stabilire la squadra che rappresenterà il girone B di Eccellenza agli spareggi nazionali contro l’Abruzzo. La Rondinella di Tronconi che dovrà vincere, non avrà Fantechi infortunato con Bartolini in forte dubbio, mentre è incerta la presenza di Ciardini e Falciani. La Rondine è pronta a sfidare una forte concorrente puntando su Polo, Vezzi e Antongiovanni.

G. Puleri