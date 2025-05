Finali playoff dilettanti: sfide decisive per Casentino Academy e Fratticciola

AREZZOGiornata di verdetti per i dilettanti con le finali playoff in programma dalla Promozione alla Seconda categoria, guardando solo in casa delle aretine. In Promozione appuntamento alle 16 per Pietrasanta-Larcianese nel girone A, Atletico Maremma-Massa Valpiana nel gruppo B e quindi Casentino Academy-Fiesole nel gruppo C, in programma a Pontassieve. Il Casentino di Bonini arriva all’appuntamento dopo aver osservato un turno di riposo grazie alla forbice che ha tolto dalla corsa la quinta in classifica, mentre il Fiesole ha dovuto vincere in casa dell’Audax Rufina per arrivare fin qui. Il regolamento prevede in caso di parità al 90’ due tempi supplementari. Se dovesse persistere la parità passerà il turno la squadra che gioca "in casa" perché ha chiuso la regular season con un piazzamento migliore in classifica. Le vincenti di queste tre sfide andranno poi domenica prossima a comporre il quadrangolare che vedrà entrare in scena anche il San Giuliano, finalista di Coppa Italia sconfitto dalla Sansovino.

In Prima categoria occhi puntati sul Comunale di Torrita dove il Cortona Camucia di Giulio Peruzzi cerca l’impresa, vale a dire una vittoria, contro l’Atletico Piancastagnaio che ha chiuso al secondo posto la regular season. La vincente di questa sfida affronterà quella di Folgor Calenzano-Jolo.

In Seconda categoria ecco invece il derby infuocato tra Fratticciola e Fratta Santa Caterina che sarà di scena a Foiano. I rossoverdi dovranno vincere entro i 120’ per passare contro i cugini giallorossi. Due società divise da poche centinaia di metri che oggi pomeriggio si contenderanno un importante pass per la fase successiva.