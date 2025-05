Finali playoff dilettantistici: Casentino Academy sfida Fiesole, derby Fratticciola-Fratta Santa Caterina

AREZZOTempo di verdetti nei campionati dilettantistici con le finali playoff in programma tra poche, nella giornata di domani, sui vari campi della regione. Partendo dalla Promozione gli occhi sono tutti puntati sul Comunale di Pontassieve. Qui il Casentino Academy di Bonini si prepara ad affrontare il Fiesole. I gialloverdi del Casentino arrivano all’appuntamento dopo la settimana ai box visto che la forbice ha tolto la quinta in classifica dalla corsa playoff.

E così i ragazzi di Bonini hanno visto il Fiesole battere in trasferta l’Audax Rufina e conquistarsi la finale. Il regolamento prevede, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, due tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al termine del campionato, in questo caso il Casentino Academy. In Prima categoria occhi puntati sul Comunale di Torrita dove l’Atletico Piancastagnaio dopo aver vinto in casa contro il Bibbiena affronterà il Cortona che ha espugnato il campo del Torrenieri.

Per gli arancioneri di Giulio Peruzzi l’imperativo è vincere essendo arrivati in campionato dietro gli amiatini. In Seconda categoria derby infuocato quello tra Fratticciola-Fratta Santa Caterina che si disputerà allo stadio dei Pini alle 16. In palio il biglietto che vale la vittoria dei playoff.

La Fratticciola grazie alla forbice è rimasta a riposo una settimana fa a differenza di una Fratta che arriva con un carico di entusiasmo a questo derby pesantissimo. Il regolamento prevede in caso di parità al 90’ due tempi supplementari. Qualora dovesse persistere la parità passerà al turno successivo la squadra meglio classificata al termine della regular season.

Matteo Marzotti