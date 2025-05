Finali playoff Terza Categoria: Godo sfida Junior Cervia, Giovanili Santerno contro Real Voltanese

Ultimo atto in Terza Categoria. Tra oggi e domani (con inizio sempre alle 16,30) si disputano le finali dei playoff dei due gironi ravennati. Finali certamente fondamentali per salire in graduatoria e provare a salire in Seconda.

Nel girone A si gioca oggi al "Proni" di Godo la sfida tra i locali allenati da Brini (foto), quarti in stagione, e il Junior Cervia, sorpresa di questi playoff, affrontati da quinti. Per entrambe una vittoria da favorite nei quarti: il Giovecca (2-1 ai supplementari) per il Godo, le Saline Romagna (2-1) per il Junior Cervia. Poi una vittoria da sfavorite in semifinale: il Junior Cervia ai supplementari 3-2 in casa della Camerlona mentre il Godo espugna 1-0 Marradi. Junior Cervia che è stata anche finalista di Coppa ma col Lugo, già vincitore in campionato. Godo è imbattuto in campionato con i rivali: 3-3 e 2-1 in trasferta, ma in questa sfida decisiva non avranno Ferla, Mboup Mor e Coppotelli, squalificati.

Domani, invece, finalissima nel girone B tra Giovanili Santerno e Real Voltanese, formazioni votate all’attacco con la prima favorita dal miglior piazzamento al termine della regular season: non si battono i rigori, in caso di parità dopo 120’ vince la migliore classificata in campionato.

Terza Categoria. Finali playoff (ore 16,30).