Finali Superlega Uisp-Csi: emozioni allo stadio Paolo Mazza per il weekend sportivo

È stato presentato il programma delle finali dellla Superlega Uisp-Csi, che si terranno venerdì, sabato e domenica. "E’ con grande orgoglio – ha spiegato l’assessore Carità – che la nostra città ospita ancora una volta questa bella iniziativa che porta i nostri giovani calciatori nel contesto più bello ed emozionante per giocare una finale: lo stadio Paolo Mazza, come sempre teatro sportivo per la città e con la città".

Si parte venerdì alle 17.30 categoria calcio a 7 (triangolare) Idra Ferrariae, Buccia team e Avengers, 19 premiazione capocannoniere e mvp calcio a 7 (torneo chiusura), 19.15 categoria calcio a 11 over 35 ‘cempion lig’ Borgorosso contro Polisportiva Biancoazzurra, chiude la giornata alle 20.45 categoria calcio a 11 ‘cempion lig’ Polisportiva Centese contro Umbertiana.

Sabato 14 si inizia alle 15.45 partita calcio a 7 femminile, 17 premiazione capocannoniere dilettanti girone ‘est’, 17.15 categoria calcio a 11 ‘coppa disciplina’ Usd Corlo contro G.s. S. Pio X, 19 categoria calcio a 11 serie B Polisportiva Chiesanuova contro Polisportiva Biancoazzurra, 20.40 premiazione capocannoniere girone ‘centro’. Ultima finale alle 20.45 categoria calcio a 11 serie A2 S. Urbano calcio – Asd Piacenza D’Adige.

Domenica 16 alle 16.15 partita dei ‘ragazzi speciali’ Casa & Lavoro e Format asd, 17.20 premiazione capocannoniere calcio a 11 over 35 serie A e B, 17.30 categoria calcio a 11 over 35 serie B Polisportiva Biancoazzurra-Moretti/Marechiaro, 19.15 categoria calcio a 11 over 35 serie A Borgorosso-Umbertiana, 20.40 premiazione capocannoniere. Ultima partita alle 20.45, serie A1 Atletico Costa contro Umbertiana.