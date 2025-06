Finali tornei Uisp: Phoenix 2012 sfida Signa 2007, semifinali Coppa Bruschi in arrivo

Tempo di finali per i tornei di calcio Uisp. Domani al ‘Nelli’ di Oste (ore 21.30), la grande sorpresa Phoenix 2012 (ha eliminato i favoriti Kickers Narnali) sfiderà il Signa 2007 per il titolo provinciale, mentre martedì 10 giugno sarà la volta dell’ultimo atto della Coppa Bruschi, classico torneo di consolazione di fine stagione. Nel frattempo, però, si dovranno disputare le due semifinali che saranno Real Chiesanuova–Olimpia Prato e Giusti Stefano–Vergaio, in programma giovedì e venerdì.

Nei quarti, l’Olimpia Prato ha liquidato lo Sporting Prato con un imperioso 5-2: Tani, dopo appena un minuto, mette subito in chiaro come andrà la serata; poi per l’Olimpia arrivano le reti di Ghianni, Vollero (doppietta) e una seconda marcatura di Tani. Per lo Sporting a segno Pellegrini e Carrubba, un gol per tempo, ma non basta per raddrizzare la partita. Un solo gol decide la sfida tra Prato Asd e Vergaio (0-1): ci pensa Berti a siglare la rete decisiva. Entrambe le semifinali si giocheranno alle ore 21.15 sul campo di Iolo.

M. M.