Finalissima Vetto-Plaza Montecchio: Memorial Presidenti al Centro Coni di Castelnovo Monti

Primo maggio speciale con la finalissima Vetto-Plaza Montecchio che assegna il Memorial Presidenti di Terza categoria. Si gioca al Centro Coni di Castelnovo Monti con inizio della gara posticipato alle 20, anziché alle 16, per evitare la concomitanza con un meeting di atletica nella capitale bismantovina. In palio, oltre al trofeo, un piazzamento di riguardo nella graduatoria ripescaggi al piano superiore. Da una parte l’esperienza e lo stato di grazia del Vetto che si presenta in serie utile da ben 17 gare, oltre un intero girone, con conseguente balzo di classifica fino al 2° posto, dall’altra l’esuberanza giovanile della Plaza Montecchio, alla prima finale della sua decennale storia.

Campo familiare per la rosa vettese del tecnico Paolo Domenichini che stasera dovrà fronteggiare due assenze pesanti: il regista Mattia Serra, out da qualche settimana, e del puntero Leonardo Marchesini, pure lui infortunato. Sull’altro fronte il coach Giuseppe Ginexi deve rinunciare al difensore Chiesa indisponibile per impegni personali. In caso di parità, tempi supplementari ed eventualmente i rigori; fischia il reggiano Andrea Barigazzi. Le squadre coronano un lungo percorso arrivato alla 33ª gara ufficiale della stagione che riserva ancora le ultime due gare di ritorno e poi gli spareggi play-off per le formazioni dal 2° all’8° posto.

Federico Prati