Finalmente Comacchiese. Nel derby il primo acuto

sant’agostino

1

comacchiese

2

: Costantino, Anostini, Rosa, Ascanelli, Ribello, Fiore, Simone, Lenzi, Pierfederici, Lisanti, Gamberini. All. Biagi

COMACCHIESE: Campi, Manfrini, Ferri, Gordini, Fiorini, Felloni, Taroni, Montanari, El Shazly, Brito Dos Santos, Centonze. All. Candeloro

Arbitro: Battilani di Imola

Marcatori: 29’ El Shazly, 58’ Brito Dos Santos, 75’ Lisanti

Il derby ferrarese va alla Comacchiese, finalmente un sorriso per i lagunari. Al ‘Renato Caselli’ la partita vede una prima parte di studio tra le due formazioni, con i padroni di casa che provano a fare la partita, ma senza riuscire ad incidere. Una partita che rimane in equilibrio fino al 29’, quando su azione veloce conclusione vincente di El Shazly, su cui non può nulla Costantino. Il Sant’Agostino prova a reagire, ma non cambia il risultato. Nella ripresa aumenta il forcing offensivo il Sant’Agostino, anche con qualche sostituzione, ma conclusioni parate dal portiere Campi. Al 58’, però, arriva il raddoppio della Comacchiese. Azione in contropiede, palla che arriva a Brito Dos Santos, che supera nuovamente Costantino, per doppio vantaggio sui ramarri. La partita sembra aver preso un’inerzia a favore degli ospiti, ma il Sant’Agostino non demorde e si riporta in avanti. Dopo una serie di tentativi, arriva la rete. Al 75’ è abile Lisanti, che con una conclusione precisa realizza il gol della speranza. Nei minuti finali il Sant’Agostino va alla ricerca del pareggio, con alcune azioni offensive, ma non trova la rete. E alla fine è festa per la Comacchiese.

Mario Tosatti