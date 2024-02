Fine del digiuno. Bernardo Masini ha ritrovato la via del gol. Mancava addirittura dallo scorso 22 ottobre

Non segnava da oltre un girone, Bernardo Masini, dalla partita dello scorso 22 ottobre, Siena-Asta. Il lungo digiuno, per il bianconero, causato anche dalle troppe giornate trascorse in infermeria, è terminato domenica, di nuovo al Berni, grazie alla rete che ha permesso alla Robur di pareggiare lo svantaggio iniziale con la Rondinella Marzocco. Lo stesso Masini si era detto soddisfatto della propria stagione, pur dispiaciuto per essere al di sotto della propria media realizzativa: la condizione è tornata ("E’ recuperato al 100 per cento" ha detto mister Magrini) ed è tornata anche la rete. Quattro, in totale, i gol del centrocampista: oltre che alla Rondinella, ha segnato alla Sinalunghese e alla Fortis Juventus, al debutto di Bianchi e compagni in questo campionato: porta la firma di Bernardo Masini, il senese della Robur, la prima storica rete del Siena Fc.