Finisce in parità (2-2) l’amichevole di Muraglia. Canestrari: "Il Fano ha qualità. Bene anche le seconde linee»

Il Fano si prepara alla ripresa del campionato prevista per sabato 4 alle 14,30 al "Mancini" contro l’Olimpia Juventus Falconara forte dell’amichevole disputata col Muraglia, finita in parità (2-2). Si è trattato di una partita vera, giocata contro una squadra di due categorie superiore in cui il Fano, pur con assenze importanti, è riuscito a tenere testa.

"L’amichevole – dice il direttore sportivo Roberto Canestrari – è stata anche una curiosità per capire se potevamo reggere il confronto con una squadra di categoria superiore. Direi che alla fine il test è stato ampiamente positivo. Abbiamo fatto un bellissimo allenamento per cui sono contento e soddisfatto della squadra. Poi il risultato finale, il 2-2 ci sta, perché nonostante essere andata in svantaggio, la squadra ha fatto una bella rimonta, considerando oltretutto che mancavano diversi giocatori esperti e fino ad oggi titolari, come Nodari, Bianchi e Incerti".

Il Fano infatti ha giocato con una difesa inventata di sana pianta, perché mancavano Nodari, Incerti e D’Anzi. "Siamo soddisfatti e siamo sulla buona strada, visto che hanno giocato le seconde linee – ha ribadito il diesse Canestrari – e nonostante questo si è visto in campo molto equilibrio tra le due formazioni. Sono perciò venute indicazioni importanti per noi in vista della ripresa del campionato".

sil. cla.