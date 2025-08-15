Finisce in parità. Tra Tolentino e Aurora Treia un allenamento ricco di gol

3

AURORA TREIA

3

: Marricchi (17’ st Frascarelli), Filippetti (1’ st Papavero), Tizi, Rozzi, Dolciotti (30’ st Salvucci), Di Biagio (10’ st Giuggioloni), Marasca, Tortelli (10’ st Fontana), Pietrani (30’ st Rovazzani), Capezzani (1’ st Romoli), Moscati (21’ st Papini). All. Passarini.

AURORA TREIA: Testa (1’ st Palazzo), Gabrielli (19’ st Scuriatti) Tavoni, Alla (10’ st Giuliodori), Ballanti (14’ st De Vito), Bartolini (14’ st Asteroidi), Facundo, Guzzini, Arias, Borrelli (1’ st Zequiri), Ameth. All. Ricci.

Reti: 33’ Capezzani, 43’ Borrelli, 6’ st Zequiri, 12’ st Pietrani, 14’ st Moscati, 35’ st Arias.

Finisce 3-3 l’allenamento congiunto fra il Tolentino e l’Aurora Treia. Il tecnico dei locali Passarini rinuncia a Iori, Strano e Tomassetti sperando di avere tutti nella miglior condizione per l’inizio del campionato. La prima occasione è cremisi, con il gran destro da fuori di Tortelli che chiama Testa ad un gran intervento. Al 23’ in contropiede Moscati conclude debolmente e Testa blocca a terra. Al 33’ rigore per il Tolentino per fallo su Moscati. Sul dischetto Capezzani fa 1-0. Al 43’ pareggia l’Aurora Treia con Borrelli, sul suo diagonale non è attento Marricchi. Nell’ultima azione del primo tempo si riscatta il numero uno cremisi, neutralizzando la conclusione a botta sicura di Arias, lanciato a rete dal solito Borrelli. Ripresa. Al 4’ gran sinistro di Tizi dai 25 metri, con la sfera che si infrange sul montante sinistro ed esce. Al 6’ c’è il vantaggio dell’Aurora con Zequiri, appena entrato, a calciare in rete una palla vagante in area piccola. Il Tolentino non si dà per vinto e al 12’ pareggia con Pietrani che da due passi di testa fa 2-2. Due minuti dopo i cremisi calano il tris con la conclusione dal limite di Moscati. Nel finale i ritmi calano anche per il grande caldo e la condizione fisica non ancora al meglio. Ultimo sussulto ospite al 35’, l’instancabile Arias sfrutta una respinta corta di Frascarelli e spinge in porta la palla del definitivo 3-3.

Marco Natalini