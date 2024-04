Fiorano batte Virtus Camposanto 2-1, vittoria fondamentale per la salvezza

fiorano

2

virtus camposanto

1

FIORANO: Baciocchi, Kwakie (45’ s.t. Hadine), Hoxha, Torlai (8’ s.t. Olmi), Balestri, Hardy, Fabbri (20’ s.t. Runaj), Canalini, Francioso (8’ s.t. Ienna), Mastroleo, Angelillis (40’ s.t. Malivojevic). All. Santi (Briglia, Wusu, Cervino, Canosa)

VIRTUS CAMPOSANTO: Aloè, Azindow (28’ s.t. Diozzi), Gheduzzi, Pjolla, Pignatti, Vitiello, Mogavero (39’ s.t. Boadì), Ed Darraj (24’ s.t. Natali), Momodu (8’ s.t. Baraldi), Grazia (8’ s.t. Pregnolato), Tecku. All. Luppi (Benedetti, Pizzi, Mensah, Amadori)

Arbitro: Ghidoni Reggio Emilia (Faliveni, Cassanelli)

Reti: 20’ p.t. Fabbri, 27’ s.t. Angelillis, 46’ s.t. Giasì

Note: espulso (22’ s.t.) Pjolla per fallo da ultimo uomo, ammoniti Baciocchi, Fabbri, Angelillis, Azindow, Pignatti, Mogavero, Boadì

Ritrova quella vittoria che gli mancava da due giornate, il Fiorano, approfitta degli stop delle dirette concorrenti per la salvezza e si piazza al quartt’ultimo posto, allungando sugli inseguitori e piazzandosi solo una lunghezza dietro la Quarantolese. Un gol per tempo, per i biancorossi, e un uomo in più negli ultimi minuti a blindarne l’acuto.

A tempo scaduto il gol ospite.