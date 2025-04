Fiorano e Campagnola pareggiano: proteste per rigori non concessi

FIORANO

1

CAMPAGNOLA

1

FIORANO: Baciocchi, Hoxha, Vacondio, Torlai, Wusu, Hardy (33’ st Opoku), Hadine (17’ st Mastroleo), Canalini, Neri, Guidetti (41’ st Rrushi), Bianchini (41’ st Amartey). A disp. D’Arca, Manzo, Bach, Malivojevic, Bruno. All. Farolfi.

CAMPAGNOLA: Vlas, Cavicchioli (1’ st Camillo), Mora (44’ pt Consiglio), Previato, Camara, Marzi, Ricciotti, Vezzani, Carlucci (31’ st Jocic), Rivi, Montanari. A disp. Vioni, Consiglio, Cortese, Vetere, Chakir, Barilli, Parisi. All. Manfredini.

Arbitro: Ferri di Bologna.

Reti: 18’ st Ricciotti (C), 27’ st Hoxha (F).

Note: espulso Hardy (F) a fine gara per proteste. Amm. Torlai, Neri, Hadine, Vacondio, Bianchini (F), Carlucci, Previato, Ricciotti, mister Manfredini e Montanari (C).

Il Campagnola perde il secondo posto venendo raggiunto sul pari dal Fiorano. Una gara dove i rosanero hanno tenuto a lungo in mano il pallino, protestando per 2 rigori non concessi. Il vantaggio a metà ripresa, dopo un anticipo di Baciocchi su Rivi la sfera arriva a Ricciotti che al volo segna; il Fiorano impatta con Hoxha, che arriva a rimorchio su cross rasoterra di Bianchini e insacca. Così mister Manfredini: "Siamo molto rammaricati per il risultato, dopo aver dominato nella ripresa contro un avversario che ha difeso con 10 uomini sotto la linea della palla. Devo però essere chiaro: se uno dei miei viene steso in area, l’arbitro deve fischiare rigore. Sarebbe ora che ci venisse concesso quello che ci meritiamo, gli interventi su Carlucci e Rivi sono chiari ed evidenti".