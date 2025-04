Fiorano perde contro Casalgrande: terza sconfitta consecutiva

fiorano

1

casalgrande

2

FIORANO: Baciocchi, Bach, Wusu (20’st Vacondio), Torlai (38’st Manzo), Nana, Mastroleo (26’st Hadine), Canalini (20’st Amartey), Guidetti, Ienna (1’st Opoku), Bianchini, Neri. A disp. D’Arca, Rrushi, Malivojevic, Fornasari. All. Farolfi

CASALGRANDE: Taglini, Bottazzi, Duci, Mazzacani (1’st Veronesi, 26’st Caligiuri), Occhi, Saetti Baraldi, Pellati (35’st Barbieri), Cisse (46’st Mediani), Corrente, Corsini, De Carluccio (1’st Fantini). A disp. Pagani, Giaquinto, Curti, Tammaro. All. Cantaroni.

Arbitro: Romini di Ravenna

Reti: 2’st Cisse, 9’st Corsini, 30’st Bianchini Note: ammoniti Bottazzi, Fantini, Occhi, Hardy

Terzo ko di fila per il Fiorano che resta terz’ultimo. Al 20’ Corsini con un tiro-cross scavalca Baciocchi ma la palla si infrange sulla traversa. Nella ripresa al 2’ Cisse riceve palla in area e con un perfetto diagonale batte Baciocchi. Al 9’ Corsini entra in area e con un potente sinistro costringe Baciocchi alla respinta, lo stesso Corsini segna in tap in. Al 30’ Opoku per Bianchini che batte Taglini. Al 36’ Duci impegna Baciocchi in una gran parata. Al 38’ Caligiuri tutto solo calcia al volo ma Baciocchi si supera e respinge.