Fiorano retrocesso in Prima Categoria: il presidente Iacaruso pronto a ripartire

A 30 anni di distanza dall’ultima volta il Fiorano dovrà affrontare la Prima categoria, vinta nel ‘94-95 dando vita a un trentennio fra D, Eccellenza e Promozione. Ma la retrocessione dopo il playout con lo United Carpi non cambia i piani della società guidata da Michele Iacaruso. "Speravamo di poterci salvare – spiega il presidente – ma purtroppo l’epilogo non è stato positivo. Ovviamente le scelte le ho fatte io e mi prendo tutte le responsabilità. Ma il Fiorano ha una storia, un settore giovanile che è un punto di riferimento e delle strutture e siamo già pronti per ripartire come sempre. Il ds Ferrari? Per quanto mi riguarda è confermato, in ogni caso resterà il mio consulente si fiducia . Terre. Intervistato dal portale parlandodidilettanti, il presidente Ali Aden ha rilanciato il progetto oronero. "Siamo pronti a riprovarci nella prossima stagione – le sue parole – dopo aver mancato la Serie D lo scorso anno, agli spareggi nazionali, eliminati immeritatamente ai rigori dal Giulianova, non siamo riusciti a trovare la giusta continuità di risultati, ma non abbiamo fretta. Una stagione storta può capitare ma il nostro ambizioso progetto prosegue e, anzi, sarà rilanciato".

Società. Al momento resta in stand by la trattativa fra il Castelfranco e la cordata di Mauro Melotti, in settimana potrebbero arrivare novità per la fusione fra Solierese e Ganaceto che procede spedita con piena fiducia da parte di entrambe le pòarti. Nella Bassa invece arrivano voci di una possibile unione fra Quarantolese e Sanmartinese per una squadra unica di Seconl.

Altre. Davide Pavesi è pronto per tornare in pista vicino a casa. Il tecnico carpigiano, dopo due stagioni al Gonzaga (Prima mantovana) è in pole per la panchina della Riese di Promozione. In Prima il Valsa Savignano ha salutato dopo 7 stagioni per una decisione condivisa Roberto Pattarozzi, che non sarà più direttore sportivo di prima squadra e Juniores, categoria in cui resta il ds Cristian Pagnoni.