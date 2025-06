Fiorentina trionfa al Torneo Jacopo Menchi 2025: battuto il Torino 3-0

Un incontro combattuto, nel quale entrambe le contendenti hanno dato il massimo. A prevalere però sono stati i giovanissimi calciatori della Fiorentina, che si sono aggiudicati il trofeo vincendo la finalissima di ieri pomeriggio per 3-0 contro il Torino. Si è così conclusa l’edizione 2025 del "Torneo Jacopo Menchi", organizzata come di consueto dalla Pietà. La manifestazione di calcio giovanile U14, ormai diventata una "classica", ha visto passare dal Faggi durante le precedenti edizioni giocatori poi diventati professionisti come Bernardeschi, Pafundi e Bellanova, tanto per ricordarne qualcuno. E neanche quest’anno è mancato lo spettacolo, considerando la qualità delle dodici squadre provenienti da tutta Italia che sono scese sul terreno di gioco. I giovani del Toro erano approdati all’ultimo atto dopo aver vinto il "derby della Mole" giovanile con la Juventus (con reti di Fiore e Napoli) mentre i viola nell’altra semifinale avevano eliminato il Pisa ai rigori. I bianconeri si sono classificati terzi, battendo per 3-0 nella "finalina" i nerazzurri pisani. I padroni di casa della Pietà (foto) si sono classificati undicesimi, dopo aver superato ai rigori la Carrarese (4-2, dopo i tempi regolamentari chiusisi sul pari a reti bianche). E fra qualche settimana, l’attenzione andrà all’organizzazione dell’edizione 2026, che sarà la diciannovesima di una kermesse di respiro sempre più nazionale.

Giovanni Fiorentino