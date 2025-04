Firenze Ovest batte Intercomunale Monsummano 2-1: amaranto retrocedono in Prima Categoria

OVEST2INTERCOMUNALE MONSUMMANO1

OVEST Carli; Marghi, Ussia, Ammannati, Sottili, Ciofi, Manetti (32’ st De Felice), Angiolini, Marrani (41’ st Piazza), Pecchioli (51’ st Esposito), Giannini (32’ st Ermini). A disp. Soccodato, Chiariello, Baluganti, Taoufik, Mari, Governi. All. Governi

MONSUMMANO Grasso; Robusto, Ghimenti (40’ st Goti), Vitiello, Agnorelli (35’ st Citti), Gemignani (14’ st Lanzilli), Dal Poggetto (23’ st Braccesi), Moncini, Guarisa, Maiorana, Perillo (29’ st Marseglia). A disp. Bonciolini, Saquella, Gabadoni, Drca. All. Vitiello

ARBITRO Giannini di Pontedera

MARCATORI 27’ pt Guarisa, 47’ pt Ammannati, 9’ st Manetti

NOTE Al 50’ st espulso Vitiello per doppia ammonizione

Purtroppo l’Intercomunale Monsummano non centra l’Impresa. La squadra amaranto perde il playout in casa del Firenze Ovest per 2-1, retrocedendo in Prima Categoria. Mister Vitiello schiera i suoi con il 3-5-2, e con Maiorana e Guarisa a guidare l’attacco. Risponde il Firenze Ovest con un 4-4-1-1, con Pecchioli pronto ad innescare i contropiedi della formazione di casa. I ritmi non sono particolarmente alti nel corso del primo tempo. La paura di fare un passo falso blocca le due squadre. Giannini e Guarisa hanno comunque due buone occasioni per sbloccare il match, ma le sprecano malamente. Si arriva così al 27’, quando Ghimenti conquista un calcio d’angolo, dopo aver impegnato con un colpo di testa Carli. Batte lo stesso corner Moncini, che trova Guarisa tutto solo: bravo quest’ultimo ad appoggiare il rete la palla dell’uno a zero.

La gara sembra un discesa per gli amaranto, ma al 47’, durante i due minuti di recupero concessi dall’arbitro Giannini di Pontedera, ecco l’1-1: punizione defilata battuta da Pecchioli per Ammannati, che in mischia trova il tempo giusto per battere Grasso. Ad inizio ripresa i due allenatori non cambiano nulla. Parte però bene il Firenze Ovest, che si porta avanti al 54’: cross di Marrani dalla sinistra, che pesca tutto solo Manetti, che di piatto mette la palla in rete. Vitiello prova a dare una scossa ai suoi, inserendo Lanzilli, Braccesi e Marseglia al posto di Gemignani, Dal Poggetto e Perillo. Ghimenti addirittura sfiora per due volte il gol del pari di testa. Ma la gara si spegne piano piano, anche grazie al Firenze Ovest che prova a fare passare i minuti, interrompendo spesso il gioco.

Finale polemico, con Vitiello espulso nel largo recupero prima che Giannini fischi la fine della gara, che purtroppo decreta la retrocessione della squadra amaranto in Prima Categoria. Festeggia così il Firenze Ovest, che si salva e rimane in Promozione. Si disperano a centrocampo i giocatori amaranto, che sono andati vicini all’impresa, senza riuscirci, al termine di un’annata sfortunata.

Simone Lo Iacono