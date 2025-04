Firenze Ovest batte Monsummano 2-1 e resta in Promozione

FIRENZE OVEST

2

MONSUMMANO

1

FIRENZE OVEST: Carli, Marghi, Ussia, Ammannati, Sottili, Ciofi, Manetti (80’ Ermini), Angiolini, Marrani (85’ Piazza), Pecchioli (97’ Esposito Goretti) Giannini (80’ De Felice). All.: Governi,

INTERC. MOMSUMMANO: Grasso, Robusto, Ghimenti (87’ Goti), Vitillo, Agnorelli (82’ Citti), Gemignani (58’ Lanzilli), Dal Poggetto (67’Braccesi), Moncini, Guarisa, Maiorana, Perillo (75’ Marseglia). All.: Fanucci.

Arbitro: Giannini di Pontedera.

Marcatori: 27’ Guarisa, 46’ Ammannati, 55’ Manetti.

Note: espulso al 95’ Vitiello.

FIRENZE – Il Firenze Ovest con cuore e grinta batte 2-1 il Monsummano e resta in Promozione. La partita era l’ultima occasione per dare un senso alla stagione e il Firenze Ovest di Governi (nella foto) non l’ha fallita, aggiudicandosi la finale playout del girone A. Dopo lo svantaggio iniziale (27’) di Guarisa su colpo di testa, la partita si trasforma in un emozionante botta e risposta.

Con una predisposizione tattica perfetta, a decidere le sorti dell’incontro sono due splendide finalizzazioni firmate da Ammannati (46’) che da calcio d’angolo ribatte in rete. Poi, al 55’ con Manetti su perfetto cross di Marrani mette in rete la palla del successo che manda in delirio i tanti tifosi presenti al Paoli. Al triplice fischio incontenibile la gioia in campo e sugli spalti.

G. P.