Firenze Ovest: Nuovo Allenatore e Rinforzi per la Squadra di Piero Colzi

Il Firenze Ovest del patron Piero Colzi è determinato a voltare pagina. Nelle ultime ore le novità non si sono fatte attendere. Partendo dall’area tecnica si registra l’ingresso in società di Andrea Pucci ex Castelfiorentino, una new entry che affiancherà Antonio Marafioti per ottimizzare la gestione sportiva. Inoltre, il primo significativo tassello della rifondazione, è rappresentato dall’arrivo sulla panchina del nuovo allenatore, Francesco Sacconi (nella foto), che era in trattativa con il Settimello, poi saltata. Per Sacconi che subentra a Lorenzo Governi, si tratta di un ritorno. Sul fronte innesti vestiranno il rossoblù, l’attaccante Andrea Maio (’97), il difensore Jacopo Orsolini (’95) entrambi provenienti dal Cerbaia; il portiere Andrea Valoriani ex Rufina e Sangiovannese, un numero uno di sicuro affidamento. Intanto, prosegue il lavoro dell’area tecnica per riconfermare gran parte del gruppo della precedente stagione. Resteranno all’Ovest: Cosimo Angiolini centrocampista, il difensore Amedeo Marghi e gli attaccanti Giacomo Petracci, Mattia Ermini (2005) e Tommaso Giardini (2006). In definizione Esposito Goretti e il centrocampista Lorenzo Ammannati. Altre riconferme all’Audax Rufina: Maccari e Fioravanti centrocampisti e gli esterni Fumelli e Falcini.

Al Settimello, dopo la rinuncia di Sacconi è tornato in pole l’allenatore Francesco Giannini, figlio del presidente che dopo aver riportato la squadra in Promozione, aveva deciso di andare altrove a covare altre emozioni. Al momento sono ufficiali le riconferme di Francini, Testaguzza, Becattini, Nodari, Thiam, Gambini e Calabretta. Altre partenze in casa Cerbaia: Tommaso Turini, Alessandro Vignozzi (‘00), Abdennahim Zahouani (‘97) e Simone Vignozzi (‘96).

Alla Ginestra al momento in uscita sarebbero i centrocampisti Checcucci e Maliquaj; il trequartista Marcus. Il fiorentino Bettucci, ds del Montagnano, ha riconfermato il centrocampista Claudio Torzoni.

Giovanni Puleri